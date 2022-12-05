TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; kasım ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Endekste kapsanan 144 temel başlıktan 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim; kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,31 olarak gerçekleşti.