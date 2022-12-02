Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 367 milyon artarken, yükümlülükleri 4 milyar 761 milyon dolar geriledi.

Böylece net döviz pozisyon açığı, eylülde 6 milyar 128 milyon dolar azalarak 83 milyar 61 milyon dolara indi.

Bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 78 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 1 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 312 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise eylülde bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 233 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 780 milyon dolar gerilerken, ithalat borçları 260 milyon dolar artış kaydetti.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER AZALDI

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeliler 1 milyar 681 milyon dolar ve uzun vadeliler 2 milyar 551 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeliler ve uzun vadeliler sırasıyla 242 milyon dolar ve 287 milyon dolar azaldı.

Eylülde kısa vadeli varlıklar 152 milyar 629 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise eylülde bir önceki aya göre 2 milyar 979 milyon dolar artarak 71 milyar 978 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.