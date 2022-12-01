Rus bankalarına sunulan bazı destekler sona erdirilecek

Rusya Merkez Bankası, Batı yaptırımlarının ardından Rus bankalarını desteklemek için uygulamaya koyduğu tedbirlerin bazılarını 1 Ocak'ta sona erdirmeyi planladığını bildirdi.

Rusya MB yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar karşısında uygulamaya konan, aralarında zorunlu karşılıkların da olduğu, bazı tedbirlerin uzatılacağını ancak bankaların finansal durumlarını açıklamaya yeniden başlamalarını istediklerini, bunu yanı sıra bankalara açık döviz pozisyonları konusundaki kurallarda sağlanan rahatlatmanın uzatılmayacağını ifade etti.