Apara Ekonomi Borsa İstanbul'da tarihi gün! 5.000 puan geldi
Giriş Tarihi: 1.12.2022 10:07 Son Güncelleme: 1.12.2022 10:22

Borsa İstanbul'da tarihi gün! 5.000 puan geldi

Borsa İstanbul’da tarihi gün! 5.000 puan geldi

Yeni Ekonomi Modeli çerçevesinde 'İhracat yönlü büyüme stratejisi çerçevesinde atılan adımlar üretimi, istihdamı ve şirketlerin bilançolarına olumlu yansıdı. Bu durum Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine olumlu yansırken ralli büyüme verisi sonrası güçlendi. Bu duruma Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceği sinyalini vermesiyle birleşinde endekste 5.000 puan bandı aşılarak tarihi gün yaşandı.

Borsa İstanbul'da beklentilerin üzerinde gelen bilançoların ardından başlayan güçlü ralli sürüyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,66 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puana yükseldi.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile elektrik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA POWELL RALLİSİ

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,3 artarak 4.977,64 puanla kapanış rekoru kırdı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

POWELL: FAİZ ARTIŞ HIZINI YAVAŞLATABİLİRİZ

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'da tarihi gün! 5.000 puan geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz