Borsa İstanbul’da tarihi gün! 5.000 puan geldi

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile elektrik oldu.