IMF Çin büyüme tahminini aşağı yönlü revize edebilir

IMF Başkanı Kristaline Georgieva, COVID-19 salgınının devam etmesi ve gayrimenkul sektöründeki sorunların Çin ekonomi için risk yaratmayı sürdürmesi nedeniyle Çin için GSYH tahminlerini aşağı yönlü revize edebileceklerini söyledi.

Berlin'de gazetecilere açıklama yapan Georgieva, IMF'in hali hazırda Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesini beklediğini, ancak bu tahminler için risklerin "aşağı yönlü" olduğunu ve aşağı yönlü bir revizyon yapılabileceğini vurguladı.

Georgieva açıklamasında, Çin'in ekonomisini büyütmek ve aşağı yönlü baskılara karşı koymak için mali hareket alanına sahip olduğunu, Çin'in sıfır COVID politikasından vazgeçmeyi ve ekonomideki gelişmelere daha hedefli yanıtlar vermeyi değerlendirmekte olduğunu da belirtti.