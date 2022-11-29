ECB üyesi Nagel: Enflasyonun ne zaman hedefe döneceği belirsiz

Almanya'da CDU-CSU tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nagel, "Para politikası bu yüksek enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda ortadan kalkmasını sağlamalı" dedi.

ENFLASYONUN GELECEK YIL YÜZDE 6'YA GERİLEYECEĞİNİN ÖNGÖRÜLDÜ

Anketler, Almanya'da bu yıl yüzde 8,5 olması beklenen enflasyonun gelecek yıl yüzde 6'ya gerileyeceğinin öngörüldüğüne işaret ediyordu.