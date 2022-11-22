San Francisco Fed Başkanı Daly: Enflasyon ılımlı olmazsa faizi yüzde 5’in üzerine çıkarabiliriz

"YÜZDE 5'İ GÖRÜP, DAHA YÜKSEĞE ÇIKABİLİRİZ"

Daly, "Politika yapıcıların dağılımının daha şahin tarafında olma eğilimindeyim. Enflasyon ılımlı olmazsa yüzde 5'i görüp, daha yükseğe çıkabiliriz." dedi.

Daly, enflasyonun soğumaya başladığına dair işaretler olsa da, fiyat baskıları için "dönüm noktası demek için çok erken" şeklinde konuştu.

Daly ayrıca, Aralık ayındaki faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına gelindiğinde, "Aklımda herhangi bir şeyi masadan kaldırmak için erken olduğu, 75 baz puanlık bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulup duyulmayacağı" dedi.

Fed'in gösterge faiz oranları şu anda yüzde 3,75-4,00 aralığında yer alıyor. Yatırımcılar, Fed'in 13-14 Aralık'taki toplantısında büyük bir çoğunlukla 50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor.