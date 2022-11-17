Avrupa’da enflasyon faiz artırımlarına rağmen zirve yaptı

Euro Bölgesi enflasyonu ekim ayında yeni bir rekora imza attı. Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon da %5 gelerek dönemin en yüksek seviyesine çıktı.
EN BÜYÜK PAY ENERJİ VE GIDAYA AİT
Enflasyonda en büyük pay enerji ve gıdaya ait. Enerji enflasyonu %4,4, gıda enflasyonu %2,74, mal enflasyonu %1,62 ve hizmet enflasyonu %1,82 oranında artış yaşadı.
ENFLASYONU YÜKSEK OLAN ÜLKELER
Enflasyonu en düşük olan ülkeler, %7,1 ile Fransa, %7,3 ile İspanya ve %7,4 ile Malta olurken en yüksek enflasyon yaşayan ülkeler ise %22,5 ile Estonya, %22,1 ile Litvanya ve %21,9 ile Macaristan oldu.
UKRAYNA RUSYA SAVAŞI ETKİSİ
Özellikle şubat ayı sonlarına doğru Rusya ile Ukrayna arasında savaşın meydana gelmesiyle birlikte Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımının azaltılmasıyla enerji girdi maliyetlerindeki yükselişler enflasyonu artırıyor. Bu durum birçok Avrupa ülkesinin enflasyon ile mücadele etmesine yol açıyor.
RESESYON FIRTINASI AVRUPA'YA YAKLAŞIYOR
Tedarik, enerji ve gıda krizleriyle boğuşan Avrupa'da enflasyonu baskılamak adına ECB'nin aldığı faiz artırma kararları bu kez de büyümeyi olumsuz etkiliyor. Euro Bölgesi resesyona sürüklenirken karamsar beklentiler de büyümeye başladı. Son olarak uluslararası dev yatırım bankası Morgan Stanley Avrupa'nın resesyondan kaçmasının pek olası olmadığını açıklamıştı.
KRİZLER ÜLKESİ: İNGİLTERE
Krizler ülkesi İngiltere'de ise ekonomik olarak çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Geçen ay uzun bir aranın ardından ulaşılan çift haneli enflasyon ekim ayında da 41 yılın zirvesini gördü. Yaşanan istifalar, başbakan değişiklikleri, vergi politikalarının yarattığı karmaşalarla ülke zorlu bir döneme girdi.
FAİZ ARTIRIMLARI
Enflasyonla mücadelede için ise ülke sert faiz artırımlarının tercih edilmesi resesyon riskini artırıyor. Nitekim İngiltere Merkez Bankası (BoE) son aldığı kararla faizi 75 baz puan artırarak 33 yılın zirvesine çıkardı.
KÜRESEL ISINMAYA ŞÜKREDİYORLAR
İngiltere'de çoğu dükkanın kepenkleri yaklaşan Noel'e rağmen kapalı. Ülkede grevler rutin haline geldi. Hırsızlık suçları artmış durumda. İnsanlar küresel ısınma nedeniyle geç gelen kışa şükrediyorlar.
YUMURTA KRİZİ
Ayrıca ülkedeki kuş gribinin neden olduğu tedarik sorunları nedeniyle kutu yumurta sayısına da sınırlama getirildi. Bazı süpermarketler çareyi ithal yumurta tedarik etmede buldu.
Sosyal medya kullanıcıları hesaplarından, süpermarketlerdeki boş yumurta raflarını paylaşıyor.
Ülkede hayvan yemi ve ısınma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı çiftçiler sektörü bıraktı veya üretimi durdurdu.
Yıllık enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de, yumurta fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 42 artış yapıldı.
Ülkede çiftçiler de artan maliyetler ve kuş gribi salgını nedeniyle Noel'e kadar yumurtaların bitebileceği uyarısında bulunmuştu.