Avrupa’da enflasyon faiz artırımlarına rağmen zirve yaptı

ENFLASYONU YÜKSEK OLAN ÜLKELER

Enflasyonu en düşük olan ülkeler, %7,1 ile Fransa, %7,3 ile İspanya ve %7,4 ile Malta olurken en yüksek enflasyon yaşayan ülkeler ise %22,5 ile Estonya, %22,1 ile Litvanya ve %21,9 ile Macaristan oldu.