Apara Ekonomi Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:35

Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

Tacikistan`ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ocak-eylül döneminde yüzde 7,8`lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, ülkenin üçüncü çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, yılın dokuz ayında ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 79,3 milyar somona (7,7 milyar dolar) ulaştı.

Ülke GSYH'sinde söz konusu dönemde tarım ürünlerinin payı yüzde 25,5, sanayi ürünlerinin yüzde 17,7, perakende ticaretin ise yüzde 15 oldu.

Bu dönemde ülkede sanayi üretimi yüzde 18, tarım sektörü de yüzde 7,8'lik artış gösterdi.

Tacikistan'ın GSYH'si geçen yıl yüzde 9,2 artışla 98,9 milyar somon (8,7 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmişti.

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Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü
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