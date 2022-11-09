Macron, şirketlerin sera gazı salınımını yarı yarıya azaltılmasını istedi

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın havayı en çok kirleten şirketlerinden sera gazı salınımını gelecek 10 yıl içinde yarı yarıya azaltmalarını istedi.

Fransa'nın havayı en çok kirleten şirketlerinin temsilcileri ile Elysee Saray'ında bir araya gelen Macron, karbon salınımının azaltılması konusunda hızlı hareket eden şirketlere kamunun finansal destek sağlayacağını da belirtti.

Macron ile görüşmeye Fransa'nın en çok karbon salınımı gerçekleştiren 50 şirketinin yöneticileri katıldı. Katılanlar arasında TotalEnergies, Holcim ve ArcelorMittal yöneticileri de yer aldı.

5 MİLYAR EURO DESTEK!

Macron, şirketlerin karbon salınımını azaltma planlarını 18 ay içinde sunmaları halinde hükümetin bütçeye koyduğu 5 milyar euro desteği ikiye katlayacağını da vurguladı.