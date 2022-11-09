İngiltere’de Başbakanı Sunak gelir vergisinde üst sınırı artırmayı değerlendiriyor

The Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, emekli maaşları ve sosyal ödemeler için gerekli finansmanın temini için gelir vergisini üst sınırı artırmayı değerlendiriyor.

SEÇENEKLERDEN BİRİ GELİR VERGİSİNDE EN YÜKSEK ORANI YÜZDE 45'E ÇIKARMAK

Habere göre Başbakan Sunak'ın değerlendirdiği seçeneklerden biri gelir vergisinde en yüksek oranı yüzde 45'e çıkarmak. Bir diğer seçenek ise gelir vergisinin en üst dilimi için belirlen 150 bin GBP'lik yıllık gelir eşiğini aşağı çekmek.

1,25 PUAN ARTIRMAYI DEĞERLENDİRMEKTE

Hazine ayrıca Ulusal Sigorta priminin işveren tarafından ödenen kısmını 1,25 puan artırmayı değerlendirmekte.