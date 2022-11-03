Apara Ekonomi Almanya 50 yılın en kötü enerji krizi ile karşı karşıya
Giriş Tarihi: 3.11.2022 09:24 Son Güncelleme: 3.11.2022 09:26

Almanya 50 yılın en kötü enerji krizi ile karşı karşıya

Almanya 50 yılın en kötü enerji krizi ile karşı karşıya

AGEB, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın enerji tüketiminin yüksek fiyatların etkisiyle bu yıl yüzde 2,7 azalacağını tahmin etti.

AGEB'in dün yayınladığı Ocak-Eylül 2022 raporunda, Almanya'nın 1970'lerden bu yana görülen en kötü enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. AGEB, 9 aylık süreçte Almanya'nın enerji tüketiminin geçen yılın aynı dönemindeki 300,2 milyon ton kömüre eşdeğerden 292,2 milyon ton kömüre eş değer seviyeye gerilediğini vurguladı.

9 ayda petrol tüketimi yüzde 5,2 artarken doğal gaz tüketimi yüzde 12,1 azaldı. Kömür kullanımı yüzde 11,9, linyit tüketimi yüzde 8 arttı.

AGEB, 2021 yılının tamamında enerji tüketiminin yüzde 2,6 artarak 416,1 milyon ton kömüre eş değer gerçekleştiğini hatırlattı.

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Almanya 50 yılın en kötü enerji krizi ile karşı karşıya
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