Almanya 50 yılın en kötü enerji krizi ile karşı karşıya

AGEB'in dün yayınladığı Ocak-Eylül 2022 raporunda, Almanya'nın 1970'lerden bu yana görülen en kötü enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. AGEB, 9 aylık süreçte Almanya'nın enerji tüketiminin geçen yılın aynı dönemindeki 300,2 milyon ton kömüre eşdeğerden 292,2 milyon ton kömüre eş değer seviyeye gerilediğini vurguladı.

9 ayda petrol tüketimi yüzde 5,2 artarken doğal gaz tüketimi yüzde 12,1 azaldı. Kömür kullanımı yüzde 11,9, linyit tüketimi yüzde 8 arttı.

AGEB, 2021 yılının tamamında enerji tüketiminin yüzde 2,6 artarak 416,1 milyon ton kömüre eş değer gerçekleştiğini hatırlattı.