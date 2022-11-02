2 yılın en düşük seviyesi! Alman imalat sanayisi ivme kaybetti

Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle ekimde 45,1 puana gerileyerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye indi.

S&P Global, Almanya'nın ekim ayı nihai imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre, eylülde 47,8 puan olan imalat sanayi PMI, üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle 2,7 puan azalarak 45,1'e geriledi. Endeksin Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine inmesi dikkati çekti.

Beklenti ise endeksin 45,7 puana gerilemesi yönündeydi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 12 AYIN GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORLAR"

S&P Global Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekim ayındaki PMI verilerinin imalat sektöründeki iş koşullarının giderek daha zor hale geldiğini gösterdiğini belirterek, "Üreticiler, ilk Kovid-19 dalgasından bu yana en düşük seviyelerine düşen beklentilerle, önümüzdeki 12 ayın görünümüne ilişkin ciddi endişe duyuyorlar." ifadesini kullandı.

İmalat sektöründeki enflasyonist baskıların ekimde gevşeme işaretleri gösterdiğini aktaran Smith, buna karşın tarihsel olarak hala yüksek kaldığını belirtti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19'un sebep olduğu tedarik dar boğazlarından ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.