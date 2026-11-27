Dün 96,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,57 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 97,27 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 86,18 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırıların sürmesi ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının hedef alınmasıyla Orta Doğu'dan petrol arzına ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde "izin verilmeyen güzergahı" kullandığı öne sürülen 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cazan petrol rafinerisinin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısına uğradığını bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cazan petrol rafinerisinin hava mühimmatıyla hedef alındığı ve saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Saldırıda bir işçinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı, saldırı nedeniyle rafinerideki bazı faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Husilerin saldırısı, grubun bir gün önce Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi ve önemli petrol ihracat merkezlerinden Ras Tanura petrol rafinerisini hedef aldığını duyurmasının ardından geldi.

Petrol arzına yönelik riskler yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk petrol rafinerisinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar gördüğü ve tesiste petrol sızıntısı yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 29 Kasım'da yapacağı toplantı öncesinde grubun 2027'ye ilişkin üretim politikası yatırımcıların odağında yer alıyor.