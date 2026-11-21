Son dönemde piyasalarda birden fazla risk unsurunun eş zamanlı olarak etkili olması varlık sınıflarında belirgin oynaklıklara yol açıyor.

Fed'in toplantı tutanaklarında öne çıkan ilave faiz artışı mesajları, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler ve jeopolitik gerilimlerin kalıcılığını korumasıyla yüksek seyretmeye devam eden enerji maliyetlerinin enflasyon korkularını körüklemesi varlık fiyatlarının yönünü belirliyor.

Bu hafta Fed tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve hisse senedi piyasalarında derinleşen satış baskısıyla değerli metaller tarihi seviyelerde kayıplar yaşadı.

Yıla pozitif öngörülerle başlayan ve ocak ayında 5 bin 598 dolarla rekor seviyeleri test eden altının ons fiyatı, yıl sonuna doğru bu ivmesini tamamen tersine çevirdi. Altının onsu, 28 Şubat'ta patlak veren Orta Doğu gerilimleriyle yükselişini durdururken, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin artırım yönünde dönüşmesiyle mevcut gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya başladı.

Enerji maliyetlerindeki artışın küresel çapta enflasyon risklerini tetiklemesi başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarını faiz artırımlarına yönlendirdi. Küresel finansal koşulların sıkılaşması ve ileriye dönük şahin tahminlerin varlığını koruması faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.

Geçen hafta altının ons fiyatı, Fed'in para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırabileceği endişeleri, hisse senedi piyasalarındaki satışlardan dolayı oluşan likidite ihtiyacı ve dolardaki güçlenmenin etkisiyle yüzde 8,9 düşüşle 16 Mart'tan bu yana haftalık bazda son 34 haftanın en sert değer kaybını yaşadı.

Buna ek olarak altının ons fiyatı, cuma günü 3 bin 502 dolara inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece altının ons fiyatındaki kayıp, tarihi zirvesine göre yüzde 37,4'e ulaştı.

GÜMÜŞ ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

Yıla 71 dolardan başlayan ve ocak ayında 121,7 dolara kadar yükselerek rekor kıran gümüşün ons fiyatı da sonraki dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle cuma günü 40 dolara kadar gerileyerek zirve seviyesine göre yüzde 67,1 değer kaybetti.

Geçen hafta altınla benzer şekilde hareket eden gümüşün onsu haftalık yüzde 15,4 gerilerken, 16 Mart'tan bu yana haftalık bazda son 34 haftanın en sert değer kaybını yaşadı. Gümüşün ons fiyatı, cuma günü Eylül 2025'ten beri ilk kez 40 dolar seviyelerini gördü.

Gümüşün altına kıyasla sanayi üretimi ve ekonomik büyüme görünümüne daha duyarlı olması, endüstriyel talebin zayıflayabileceğine yönelik endişelerin bu değerli metalin üzerindeki baskıyı artırmasına neden oluyor. Ayrıca gümüş piyasasının altına göre daha sınırlı likiditeye sahip olması ve spekülatif işlemlere daha duyarlı yapısı da sert satış dönemlerinde fiyat hareketlerinin derinleşmesine neden olabiliyor.

Buna ek olarak değerli metaller arasında altın ile gümüşe benzer özellikler taşısa da sanayi talebine daha duyarlı bir metal olan platinde de belirgin düşüş yaşandı. Son dönemdeki gerilemede Fed'in şahin duruşu, doların güçlenmesine ilave olarak otomotiv talebine ilişkin endişeler de bu metaldeki fiyat hareketinde etkili oldu.

Platinin onsu, tamamlanan haftada yüzde 12,8 düşüşle 1301 dolara çekilirken, bu düşüş 26 Ocak'tan beri en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Buna ek olarak cuma günü 1292 doları gören platinin ons fiyatı, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ SATIŞ DALGASI ALTINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, yaptığı değerlendirmede, "Hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan satış dalgası sırasında altının güvenli liman talebinden yararlanamaması, likidite ve para politikasına ilişkin endişelerin piyasalarda belirleyici olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Altının, artan belirsizlikten faydalanmak yerine, yükselen finansman maliyetleriyle ve portföylerinin genel riskini azaltma baskısıyla karşı karşıya kalan yatırımcılar için nakit elde etmek amacıyla satılan bir varlık haline geldiğini belirten Hansen, altındaki satış dalgasının özellikle kaldıraçlı ve fiyat trendlerini takip eden yatırım stratejileri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Hansen, bu stratejilerde fiyatların düşmesinin pozisyonların daha fazla tasfiye edilmesini ve potansiyel olarak yeni kısa pozisyonların açılmasını tetiklediğini vurguladı.

Yıl sonu yaklaşırken, yatırımcıların yeni pozisyonlar açarak risk üstlenmek yerine, mevcut risklerini azaltma eğiliminin giderek güçlendiğini söyleyen Hansen, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, altının uzun vadeli yatırım açısından cazibesi, fiyatlarında yaşanan düşüşle aynı ölçüde bozulmuş olmayabilir. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, altına yönelik temel talebin önemli bir kaynağı olmaya devam ediyor. Merkez bankaları da piyasanın dip seviyesini tespit etmeye çalışmak yerine altın alımlarını zamana yaymayı tercih edebilir. Merkez bankalarının yapısal altın talebi, uzun vadede fiyatlara destek sağlasa da zorunlu pozisyon tasfiyelerinin yaşandığı dönemlerde fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmesini kesin olarak engelleyen bir taban olarak değerlendirilmemelidir."