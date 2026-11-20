Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol bölgesindeki sözde yetkililer, 19 Kasım'dan itibaren "Atan" ve "TES" akaryakıt istasyonlarında satışların sınırlandırıldığını bildirdi.

Tomsk Bölge Yönetimi Başkan Yardımcısı Vasili Potemkin de Rus petrol şirketi Rosneft'e ait istasyonlarda benzin satışının 30 litre, dizel satışının ise 50 litreyle sınırlandırıldığını açıkladı.

Potemkin, bidonla akaryakıt satışına da 20 litre sınırı getirildiğini, Gazprom Neft'e ait istasyonlarda ise benzer kısıtlamaların uygulanmadığını belirtti.

Penza Bölge Valisi Oleg Melniçenko ise 17 Kasım'dan itibaren araç başına benzin satışının 50 litreyle, dizel satışının 200 litreyle sınırlandırıldığını ve bidonla akaryakıt satışının durdurulduğunu bildirdi.

Melniçenko, bölgede yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu, sınırlamaların iç piyasada istikrarın korunması amacıyla getirildiğini ifade etti.

Rusya'nın Karelya ve Buryatya başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde de kasım ayının başında akaryakıt satışına sınırlamalar getirilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları nedeniyle ülkede akaryakıt arzına ilişkin sorunlar yeniden gündeme gelirken, Rus hükümeti iç piyasadaki arzı korumak amacıyla benzin ve dizel ihracatına yönelik kısıtlamalar uyguluyor.