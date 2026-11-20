AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen AB-İngiltere Zirvesi öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı memnuniyetle karşıladığını ve zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Costa, "Son zirveden bu yana kaydettiğimiz ilerleme şimdiden vatandaşlara ve işletmelere fayda sağlıyor. Bugün bu ivmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Costa, zirvede gençlerin AB ve İngiltere'de yaşamasını, çalışmasını ve eğitimini kolaylaştırmayı, ticareti artırmayı, karbon piyasalarını birbirine bağlamayı ele alacaklarını, Ukrayna ve diğer küresel meselelerde işbirliği, AB-İngiltere Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nın derinleştirilmesi gibi başlıkların da gündemde olacağını bildirdi.

Zirvede, Brexit sonrası ilişkileri geliştirmek üzere AB ve İngiltere arasında pek çok konuda anlaşmaya varılması bekleniyor.

Önemli başlıklarından birini, canlı hayvan, bitki, tohum ve işlenmiş et ürünlerinin ticaretinde halen uygulanan sertifika ve kontrol zorunluluklarının kaldırılması oluşturuyor. İngiltere hükümeti, düzenlemenin ülke ekonomisine yılda 5,1 milyar sterline kadar katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Tarafların emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlaması da öngörülüyor. Bu adımın, çelik gibi ürünleri tarafların birbirlerine uyguladığı sınırda karbon vergilerinden muaf tutması bekleniyor.

AB ve İngiltere, gençlerin karşılıklı olarak üç yıla kadar çalışmasına veya eğitim görmesine imkan tanıyacak bir program üzerinde de çalışıyor.

AB ülkeleri, öğrencilerinin İngiltere'deki üniversitelerde yerli öğrencilerle aynı ücreti ödemesini de istiyor. İngiltere, uluslararası öğrenci ücretlerinde önemli ölçüde indirim yapılmasını öneriyor. Taraflar bu konuyu da müzakere ediyor.

İngiltere, özellikle otomotiv sektörünün AB'nin "Made in EU" girişimi kapsamına dahil edilmesini de talep ediyor.