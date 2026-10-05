Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 57 ay sonra bir ilk!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Eylülde gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17,5 puan düşüşle yüzde 48,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3'e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz."

Savaş olmasaydı Merkez Bankasınca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti.