Avro Bölgesi’nde bileşik PMI eylülde 41 ayın en üst seviyesinde!

S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ağustosta 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 53,1'e çıktı. Böylece bölgedeki özel sektör faaliyetleri 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 51,6 olan hizmet sektörü PMI'sı da eylülde 53'e yükselerek son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, bölgedeki imalat ve hizmet sektörlerinde büyümenin hızlandığını ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde girdi maliyetleri ve işletmelerin satış fiyatları mayıstan bu yana en hızlı artışını kaydetti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.