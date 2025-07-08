Hazine iki ihalede 48 milyar 247 milyon lira borçlandı

İlk ihalede, 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 22 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 800 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 250 milyon lira, net satış 6 milyar 910 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 47 milyar 302 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 24 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3367 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 29,39, bileşik faiz yüzde 31,55 oldu.

Nominal teklifin 25 milyar 756 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 703 milyon lira, net satış 9 milyar 837 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklifin bulunmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 254 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede yaklaşık 48 milyar 247 milyon lira borçlandı.