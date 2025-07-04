Brent petrolde endişeler etkili oluyor

Dün 68,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 68,11 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran ile ABD arasında nükleer diplomasi sinyalleri, OPEC+ grubunun üretim artışı beklentisi ve ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin endişeler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Önlemleri Anlaşması'na bağlı kaldığını belirtti. Bu açıklamada, Tahran'ın, İran Parlamentosundan geçen ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı uygulamaya koyduğunu duyurmasının ardından geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün İran medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlatılacağına dair haberlere ilişkin, "Dolaylı temaslar olduğunu biliyorum. (Dışişleri) Bakanımız Umman, Katar ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunuyor ve diplomasi asla durmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'den yayın yapan Axios, Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürmüştü.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana ilk doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak. Orta Doğu'da çatışma riskinin azaldığı algısını güçlendiren bu gelişmeler, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları düşürdü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta üretim artışı kararı alacağı beklentisi de piyasada arzın artacağı beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ üyesi 8 ülkenin 6 Temmuz'daki toplantısında üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, nisanda daha önce gönüllü olarak uyguladıkları üretim kesintilerini gevşetmeye başlamış, mayıs, haziran ve temmuz aylarında benzer büyüklükte artışlara gitmişti. Ağustos ayında artış kararına varılırsa, bu süreçteki beşinci aylık üretim artışı gerçekleşmiş olacak.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik süregelen endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere "tarife mektupları" göndermeye bugün başlaması bekleniyor. Dün Iowa eyaletindeki bir etkinliğe katılmak için başkent Washington'dan ayrıldığı sırada açıklamalarda bulunan Trump, muhtemelen yarından (bugün) itibaren çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 69,91 doların direnç, 62,36 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.