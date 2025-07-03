ABD’de petrol ve doğal gaz fiyatı tahminleri sabit kaldı

Dallas Fed'in son üç aylık enerji anketine göre, ABD'li petrol ve doğal gaz üreticileri fiyat görünümlerinde temkinli olmaya devam ederken, ham petrol ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin beklentiler bu yılın başlarına kıyasla sabit kaldı.

Batı Teksas (WTI) ham petrolünün 2025 yılını varil başına 68 dolardan kapatması beklenirken, bu rakam ilk çeyrekteki ortalama tahmine göre çok az değişiklik gösterdi. Yılsonu fiyat tahminleri 18-26 Haziran tarihleri arasında yapılan son ankette varil başına 50 ila 85 dolar arasında değişiyor ve ilk çeyrekteki 50 ila 100 dolar aralığından biraz daha dar.

Ham petrol fiyatlarına ilişkin uzun vadeli beklentiler biraz daha yüksek olup sektör katılımcıları WTI'ın 2027'de varil başına 72 dolara, 2030'da ise 77 dolara ulaşacağını öngörmektedir.

Doğal gaz fiyatları da görünümde çok az değişiklik gösterdi. Henry Hub doğal gazının 2025 yılı sonunda milyon İngiliz termal birimi (mmBtu) başına ortalama 3,66 dolar olacağı, iki yıl içinde 4,12 dolara ve beş yıl içinde 4,50 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Analistlere göre, nispeten istikrarlı tahminler küresel enerji talebinde devam eden belirsizliği, jeopolitik gerilimleri ve yeni üretim yatırımlarının yavaşlığını yansıtıyor.