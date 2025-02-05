Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yeni vergilere karşılık Pekin'in misillemelerinin ardından ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusuyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ons altın bu sabah yüzde 0,45 artışla 2857,99 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda 2855,90 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek için acele etmediğini söylemesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerini hızlandırdı.

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, "Altın için bir sonraki önemli dönüm noktası muhtemelen 3.000 dolar rakamı. Ticaret savaşı kızışırsa Çin rezerv için altın almaya devam etme konusunda daha cesaretli olabilir. Altın talebi diğer kıymetli metaller için kısmen destekleyici olmalı ancak risk iştahına olan duyarlılıkları bu metallerin düşük performans göstermesine neden oldu." dedi.

Analistler ons altında yukarı hareketin 2883 dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar. Buranın aşılması halinde 2934 dolar yeni hedef olacak.

Aşağıda destekler ise 2813 ve 2792 dolar seviyelerinde.

Bu hafta yatırımcıların radarında olan önemli ekonomik veriler arasında bugün TSİ 1615'de açıklanacak olan ADP istihdam raporu ve Cuma günü açıklanacak olan ve ABD ekonomisinin sağlığına daha fazla ışık tutabilecek olan tarım dışı istihdam raporu yer alıyor.