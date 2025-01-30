Apara Piyasalar Bitcoin'de yukarı yönlü hareket sürüyor
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:55 Son Güncelleme: 30.01.2025 08:56

Bitcoin'de yukarı yönlü hareket sürüyor

Bitcoin’de yukarı yönlü hareket sürüyor

Bitcoin'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası başlayan yukarı hareket sürüyor.

Fed'in son para politikası toplantısının ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısının ardından Bitcoin'de başlayan yukarı hareket sürüyor.

Fed Başkanı Powell'ın bankaların "riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini" söylemesi ve Kongre'den "kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici aygıtın" çıkmasının "çok yapıcı" olacağını ifade etmesi Bitcoin fiyatını yukarı çekiyor.

Bu sabah Bitcoin fiyatı 105543,76 dolara kadar yükeeldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,58 artışla 105.386 dolardan işlem görüyor.

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Bitcoin'de yukarı yönlü hareket sürüyor
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