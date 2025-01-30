Bitcoin’de yukarı yönlü hareket sürüyor

Fed'in son para politikası toplantısının ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısının ardından Bitcoin'de başlayan yukarı hareket sürüyor.

Fed Başkanı Powell'ın bankaların "riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini" söylemesi ve Kongre'den "kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici aygıtın" çıkmasının "çok yapıcı" olacağını ifade etmesi Bitcoin fiyatını yukarı çekiyor.

Bu sabah Bitcoin fiyatı 105543,76 dolara kadar yükeeldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,58 artışla 105.386 dolardan işlem görüyor.