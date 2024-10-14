S&P Global: Döviz cinsinden borç temerrütlerinde artış olacak

S&P Global Ratings, önemli ölçüde artan borç seviyeleri ve döviz cinsinden yükümlülükler üzerindeki artan borçlanma maliyetleri nedeniyle, önümüzdeki on yıl içinde devlet ihraççıları arasında döviz cinsinden borç temerrütlerinde bir artış olacağını öngördü.

Derecelendirme kuruluşu, incelenen devletlerin döviz cinsinden borç temerrüdüne düşmeden önceki yılda ortalama olarak genel devlet gelirlerinin neredeyse %20'sini faiz ödemelerine harcadığını belirtti. Bu yüksek borçlanma maliyetleri, artan enflasyon, devalüasyon, ticaret hadleri şokları ve kamu borcunun büyük bir kısmının döviz cinsinden olması gibi faktörlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

S&P Global kredi analisti Giulia Filocca, "2000-2023 yılları arasında yabancı para cinsinden temerrütlerin çoğu zayıf kurumsal, mali ve borç kompozisyonu faktörlerinden kaynaklanmıştır. S&P'ye göre, yüksek ve artan net dış yükümlülük pozisyonuna sahip devletlerin (yerleşik olmayanlara borçlu olunan kamu ve özel sektör borçlarının toplamının yerleşiklerin yurt dışında yatırdıkları varlıkları aştığı durum) temerrüde düşme olasılığı daha yüksekken, net dış alacaklılar nadiren bu riskle karşı karşıya kalmaktadır" dedi..