Yabancılar 19,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 682,9 milyon dolarlık DİBS alırken, 19,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ağustos itibarıyla 34 milyar 846,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Ağustos'ta 34 milyar 706,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 153,3 milyon dolardan, 13 milyar 862,8 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 393 milyon dolardan 371 milyon dolara geriledi.