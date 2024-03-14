Çin’in devlet fonları 50 milyar dolarlık hisse aldı

Bloomberg Intelligence tarafından yapılan bir analize göre, Çin'in devlet fonları son beş ayda ülkenin hisse senetlerinden yaklaşık 50 milyar dolar satın aldı ve ülkenin en üst düzey yasa koyucularının yıllık toplantısı sırasında alımlar yavaşladı.

BI raporuna göre, aralarında devlet varlık fonu Central Huijin Investment Ltd.'nin de bulunduğu sözde Milli Takım, alımların çoğunu Ocak sonu ve Şubat başında borsa yatırım fonları aracılığıyla yaptı. Verilere göre, geçen haftanın ilk iki gününde yaklaşık 5 milyar dolar harcanmış olsa da, bundan sonra akışlar neredeyse sıfıra indi.