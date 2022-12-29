Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 artışla 5.424,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,24 puan değer kazandı.

Dün 5.345,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,30 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.347,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.331,77, en yüksek ise 5.435,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,86, teknoloji endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,38 ve sanayi endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Petkim ve Şişecam oldu.

ALTININ ONSU 1.808 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,73, bileşik getirisi yüzde 9,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2060 ve dolar/yen paritesi 133,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7180 liradan, avro 19,9470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.808 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 azalışla 83,6 dolardan işlem görüyor.