Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın gram fiyatı ABD enflasyon verisi ile tırmandı

Altın yatırımcıların gözü kulağı bugün ABD'deydi. ABD enflasyon verisi Fed'in para politikasında belirleyici olduğundan dolayı altın fiyatları başta olmak üzere piyasaların radarında yer aldı. Altın, beklentilerin altında gelen veri sonrası ons tarafından esen rüzgarla beraber tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 yılık bazda ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak yüzde 0,3 yıllık olarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ALTIN ENFLASYON VERİSİ SONRASI TIRMANIŞA GEÇTİ

ABD'de açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası, ons altın 1.800 dolar psikolojik bandını hızla yukarı kırarak 1.812 dolar seviyesini görerek 4 ayın zirvesine yükseldi. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 1.088 TL düzeyi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında belirleyici olması nedeniyle ABD enflasyon verisi altın yatırımcıları başta olmak üzere ekonomistlerin radarında yer alıyordu.

Enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, Fed'in sıkı para politikası adımlarından dönüşte daha hızlı davranabileceği algısı yaratarak altın başta olmak üzere piyasalara destek oldu.

ARALIK 2022 FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Aralık ayı Fed faiz kararı 14 Aralık (Yarın) tarihinde gerçekleşecek. Piyasalarda Fed'in 50 baz puan faiz artırımı fiyatlandı. Faiz kararının yanında, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalara yön verecek.