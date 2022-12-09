Apara Piyasalar Asya borsaları Çin verisi sonrasında yükselişte
Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:10

Asya borsaları Çin verisi sonrasında yükselişte

Asya borsaları Çin verisi sonrasında yükselişte

Asya-Pasifik'te hisseler, Çin enflasyon verilerinin aşağı yukarı beklentilerle uyumlu gelmesiyle yükseldi.

Japon Nikkei 225 yüzde 1,18 yükselirken Topix yüzde 1,03 oranında değer kazandı. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,24 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 0.64, Kosdaq yüzde 0.79 yükseldi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse endeksi yüzde 0,71 yükseldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, bazı kazanımları yüzde 0,51 daha yüksek işlem görmek için ayırmadan önce erken ticarette yüzde 1 arttı. Anakara Çin'in Shenzhen Bileşeni yüzde 0,11 daha düşükken, Shanghai Composite yüzde 0,2 kaybetti.

Çin'in tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, üretici fiyat endeksi yüzde 1,3 düştü.

Bilgisayar çipi üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Kasım ayı satışlarını günün ilerleyen saatlerinde bildirmesi bekleniyor.

ABD'de hisse senetleri bir gecede yükseldi ve S&P 500, Wall Street'in önümüzdeki dönemde resesyon ihtimalini değerlendirmesiyle birlikte Ekim'den bu yana en uzun kayıp serisini gerçekleştirdi.

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Asya borsaları Çin verisi sonrasında yükselişte
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