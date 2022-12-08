Goldman Sachs bakır piyasasındaki fiyat beklentilerini yükseltti

BAKIR FİYATI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Daha önce bakır piyasasında 2023 yılında 164 bin ton arz fazlası oluşacağını tahmininde bulunan Goldman Sachs, bu beklentisini 178 bin ton açık olarak revize ederken, gelecek 3, 6 ve 12 ay için bakır fiyatı tahminlerini yükseltti.

3, 6 ve 12 ay için bakır fiyatı tahminlerini 6700, 7600 ve 9000 dolar/tondan, 9500, 10000 ve 11000 dolar/ton olarak revize eden Goldman Sachs, 2023 yılı için bakırda ortalama fiyat tahminini 8325 dolar/tondan 9750 dolar/tona çıkardı.

Goldman Sachs, 2024 yılı için bakırda ortalama fiyat tahminini de 10750 dolar/tondan 12000 dolar/tona yükseltti.