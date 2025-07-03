Bakan Bolat enflasyon oranlarını yorumladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendiren açıklamalarda bulunarak "13 aydır gerileyen TÜFE enflasyonu haziran ayında aylıkta %1,37 olmuş ve yıllıkta %35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

TÜFE enflasyonunda yılsonunda %20'li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildi. 13 aydır gerileyen tüfe enflasyonu haziran ayında aylıkta %1,37 olmuş, ve yıllıkta %35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon %30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta %0,71'e gerilemişti.

Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir.

· TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %35,05 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 13 ayda 40,4 puan gerilemiştir.

· Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon %30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta %0,71'e gerilemişti.

· Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %24,45 olarak gerçeklemiştir.

· Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre %1,93 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon ise %35,64 olmuştur.

İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.

Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

Değerlendirme:

2024 yıl sonunda %44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon 13 aydır kesintisiz gerilemesine devam ederek 2025 yılı Haziran ayı itibariyle %35,05 olarak gerçeklemiştir. 2025 yılının ilk altı ayında kümülatif enflasyon ise %16,67 olmuştur.

Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını Merkez Bankamızın tahmin patikasına göre yapmaları önem arz etmektedir.

Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz.