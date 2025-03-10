Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: ’Yatırım yap’ diyen bir bilançomuz var

Sabancı Holding, 2024 yılı genelinde kombine gelirlerini 1.25 trilyon TL seviyesine yükseltirken, banka dışı faaliyet kârlılığı ve yatırımlardaki süreklilik bilançoda dikkat çekti. Holdingin 2024 performansını ve gelecek dönem hedeflerini Sabancı Holding CEO'su Cenk İrlanda'da açıkladı. Geçtiğimiz yılın dünya ve Türkiye için son derece zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Cenk Alper, enflasyon muhasebesinin olumsuz etkilerini gördüklerini kaydetti. "Özellikle yerel ölçekte, yüksek enflasyonun sonuçlarımızı etkilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon- devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları, bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yılki finansal performansımızı sınırladı. Ama buna rağmen, ortaya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen çeyrekte koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyonel kârlılık oranımız, çeyrek bazında, ilk çeyrekten bu yana artış gösterdi" dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi, 2024'te de tüm zorluklara rağmen yatırımlarını hiç durdurmadıklarının altını çizen Cenk Alper, "Türkiye'de özellikle Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel turcorn'lar arasında gösterilen Bulutistan'da payımızı yüzde 75'in üzerine çıkardık. Çimsa'nın Mersin'de devreye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk. Aksaray'da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldurduk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi genişletiyoruz. Amerika'daki enerji üretimi işimize resmen başladık. İlk santralımız devreye girdi. İkinci santralımızı da bu yıl devreye alacağız. Çimsa'nın ABD'deki ikinci üretim tesisi olacak gri çimento yatırımımıza başladık. Kordsa, bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites'de yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda'da Mannok Holdings şirketini satın aldık" şeklinde konuştu. Enerjisa Üretim'in halka arzı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Alper, ''Şirketimiz halka arz için hazır ancak takvim vermek için sermaye piyasalarının uygun zamanını bekliyoruz'' diye konuştu.

"YATIRIM YAP' DİYEN BİR BİLANÇOMUZ VAR"

Tüm bu yatırımları 2024 yılında hayata geçirdiklerini söyleyen Cenk Alper şunları ekledi: "2025'in de zor bir yıl olacağını biliyoruz. Özellikle yerel ölçekte öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için, ekonomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesi son derece önemli. Sabancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1,4 olarak gerçekleşti. Bu bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12,4 milyar TL. Sakıp Sabancı'nın dediği gibi; 'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var."

HEDEF 20 MİLYAR DOLARLIK SABANCI

Sadece 2024 yılında gerçekleştirdikleri yatırım miktarının 78,3 milyar TL olduğunu da sözlerine ekleyen Cenk Alper, "2024 yıl sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5 çıkardık. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda, 2029 yol haritamızı açıkladık. Bu yol haritası kapsamında, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerimizi 2029'a kadar yüzde 100'lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Diğer yandan 2024 yılında yüzde 19,3 seviyesinde olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi" dedi.

"HER HAFTA ÜÇ RÜZGAR GÜLÜ DİKECEĞİZ"

Yurtdışındaki büyüme adımlarının yanında Türkiye'de de yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, "Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplamda 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizin en büyük destekçilerinden. Bir yandan kurulu gücümüzü artırmayı hedeflerken, bir yandan da var olan projelerimizde saha çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda, Türkiye'de her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz. Diğer yandan, 2024 yılında, Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW'lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik. Aynı dönemde Enerjisa Üretim, 1.000 MW'lık YEKA-2 projelerimizin 750 MW'lık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladı. Bu aslında, Sabancı'nın üretimdeki gücünün yanı sıra ülkeye döviz kazandırma, finansman yaratma kabiliyetinin de bir göstergesi. Dünyada finansmanın kısıtlı olduğu bir dönemde bu kaynağı yaratabilmek, Sabancı'ya olan güvenin de çok önemli bir simgesi."

"TEKNOLOJİ AVCISI GİBİ HAREKET EDİYORUZ"

'Teknoloji avcısı' gibi davranıyoruz yıkıcı teknolojilerin şekillendiği ağların üyesiyiz

Sabancı'yı büyütürken, sahip oldukları portföyü de geleceğe hazırlamak istediklerini söyleyen Cenk Alper, "Bugüne kadar 30'a yakın şirkete doğrudan yatırım yaptık. Ayrıca 5 farklı fonun yatırımcısıyız. Her bir fonun da 10-15 şirkete ulaştığını düşünürseniz, ekosistemimiz şu anda 60'ın üstünde şirkete ulaşmış oldu. Türkiye'de Sabancı Ventures ile başladık. Sonrasında Amerika'da sadece enerji ve iklim teknolojileri için bir fon kurduk. 250 milyon dolarlık bir fon ve burada dünyanın en ileri enerji ve iklim teknolojilerine ortak oldu. Avrupa'da yapı malzemeleri konusunda, sürdürülebilir yapı malzemeleri konusunda çığır açıcı teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar füzyon, derin jeotermal, mıknatıs teknolojileri, pil teknolojileri, yapay zekâ üzerine yatırımlar yaptık. Son olarak Sabancı Ventures üzerinden, Quera isimli şirketin yatırım turuna katıldık. Quera, dünyada kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren en etkili şirketlerden biri. Son yatırım turuna da yine dünyanın önde gelen şirketleri katıldı. Google'ın liderliğini yaptığı yatırım turuna biz de Sabancı Ventures aracılığıyla katıldık. Bu şirketleri yakalamak için de danışmanlara görev verip, İstanbul'da, Sabancı Center'da beklemiyoruz. Hep sahadayız. Teknoloji avcısı gibi hareket ediyoruz. Bu yıkıcı teknolojilerin şekillendiği ağlara üye olduk. Özellikle ABD'de; MIT, Harvard, Rochester gibi ağlarda çok aktifiz. Dağılım olarak baktığımızda, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Singapur'da ve Kanada'da da yatırım yaptık… Teknoloji neredeyse biz oradayız. Çünkü "Dünya'nın Sabancı'sıyız".

SABANCI'NIN PERFORMANSI BIST30'U İKİYE KATLADI

Sabancı'nın son 5 yılda ortaya koyduğu, yeni ekonomi odaklı stratejinin piyasa tarafından da son derece pozitif karşılandığının altını çizen Cenk Alper, "Sabancı bir yatırım holdingi. Bizim için önemli olan tüm paydaşlarımıza değer üreten bir portföy yaratmak. 2019-2024 arası 5 yıla baktığımızda BIST30 endeksinde yaklaşık yüzde 700'lük bir artış var. Aynı dönemde Sabancı hissesi neredeyse yüzde 950 oranında değerlenmiş. Ki biz hala ciddi oranda iskontomuz olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, BIST30 2023-2024 arası 1 yılda yüzde 35 artarken, bizim hissemiz bunun neredeyse iki katı oranında yani yüzde 69 değerlenmiş. Bu bize iki şeyi gösteriyor. Bir; piyasa Sabancı'nın doğru yolda olduğuna inanıyor. İki; eskiden hem yerli hem de yabancı yatırımcı, Türkiye'ye yatırım yapmak için Sabancı'ya yatırım yapardı. Bugün ise buna ilave olarak, Sabancı'nın sürdürülebilirlik odağına, teknolojisine, dijital yol haritasına yatırım yapıyor" şeklinde konuştu.