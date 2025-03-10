Apara Haberler Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:25 Son Güncelleme: 10.03.2025 15:25

Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."

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Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
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