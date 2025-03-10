Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."
2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 10, 2025
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı… pic.twitter.com/azXn4U4YBq