İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971 sterlin'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu.

"2023'ÜN KIŞ AYLARINDA ENERJİ FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ YAŞANABİLİR."

Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi.