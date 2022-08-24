Apara Haberler ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında değişmedi
Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:04

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında değişmedi

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayındaki artış beklentisine karşılık değişmedi. Çekirdek sermaye siparişleri ise tahminleri aşarak yüksek faize rağmen talebin güçlü olduğuna işaret etti

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Siparişler aylık bazda değişmedi. Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 0,8 artıştı.

Çekirdek sermaye siparişleri olarak bilinen savunma ve havacılık hariç sermaye malı siparişleri yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük tahminleri aştı ve yüksek faize rağmen talebin güçlü olduğuna işaret etti. Önceki ayın verisi yüzde 0,9'a -yukarı yönde- revize edildi.

Veri, firmaların hala uzun vadede teknoloji ve ekipman yatırımlarının sürdüğünü gösterdi. Ancak ABD ekonomisine ilişkin belirsiz görünüm ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle siparişlerin önümüzdeki aylarda azalabileceği belirtiliyor.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem teşkil ediyor.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında değişmedi
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ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında değişmedi
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