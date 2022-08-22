Brent petrolün varil fiyatında Fed baskısı

"DOLARA ENDEKSLİ PETROLÜ DİĞER PARA BİRİMLERİNİ KULLANAN ALICILAR İÇİN DAHA PAHALI HALE GETİRDİ"

ABD dolarının son beş hafta içindeki en yüksek değerine ulaşarak diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu durum, alımların azalmasına neden olarak, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,31 ile 99,91 dolar aralığının direnç, 94,68 ile 92,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.