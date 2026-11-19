Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, perşembe gününe yüzde 0,32 yükselişle 11.513,90 puandan başladı. Endeks, önceki işlem gününü yüzde 1,57 düşüşle 11.477,41 puandan tamamlamıştı. Yeni günde açılışla birlikte 36,49 puanlık artış kaydedildi.

AÇILIŞTA BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,88 ile gıda içecek sektöründe görüldü. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 1,38 düşüşle madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yer alan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretleri nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde aralık ayında 25 baz puandan daha büyük bir faiz artışının değerlendirilebileceğini düşündüğü belirtildi.

Tutanaklarda yapay zeka yatırımları da tartışma konusu oldu. Bu yatırımların hem enflasyonu hem de potansiyel finansal istikrarsızlığı tetikleyebilecek unsurlar arasında değerlendirildiği aktarıldı.

TRUMP'IN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI RİSK İŞTAHINI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar da küresel piyasaların gündeminde yer aldı.

Trump, ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının sorunsuz şekilde sürmesini sağlaması gerektiğini belirtti. Açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını destekleyen unsurlar arasında değerlendirildi.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.