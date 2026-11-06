VİOP’ta gözler 14.300 puan seviyesinde

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 1,57 düşüşle 14.513 puandan başladı. Küresel piyasalarda artan satış baskısı ve ABD'den gelecek ekonomik veriler yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,87 düşüşle 14.745 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren kontrat, 14.605 puana geriledi.

Bugünkü açılışta ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybeden endeks kontratı, 14.513 puan seviyesinden işlem görmeye başladı.

KÜRESEL SATIŞ BASKISI PİYASALARA YAYILDI

Küresel piyasalar, ABD'de yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceğine yönelik endişelerle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış dalgasının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir görünüm sergiliyor.

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Açıklanacak verinin küresel piyasalardaki fiyatlamalar ve yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 30 aralık vadeli endeks kontratında 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri destek, 15.600 ve 15.700 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.