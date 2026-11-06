Brent petrolde 100 dolar alarmı! Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar fiyatları yükseltti

Uluslararası petrol piyasalarında yükseliş hareketi yeniden hız kazandı. Hürmüz Boğazı çevresinde petrol tankerlerine yönelik saldırıların artması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,5 artarak 99,74 dolara yükseldi.

Dün 99,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 98,29 dolardan tamamlamıştı. Bugünkü yükselişle birlikte fiyatlar yeniden 100 dolar sınırına yaklaştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da 91,51 dolar seviyesinde işlem gördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKERLERE SALDIRI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik güvenlik risklerinin artması etkili oldu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin mayına çarpmasının ardından alev aldığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da Suudi Arabistan açıklarında, Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin iki mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Bölgede gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların yeniden aksayabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişmeler, petrol arzında olası kesintilere ilişkin riskleri yeniden fiyatlamaların merkezine taşıdı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM BEKLENTİSİNE RAĞMEN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD'deki ara seçimlerin ardından jeopolitik gelişmeler de petrol piyasalarının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Seçim sonuçlarının ardından, enerji arzını sekteye uğratan ve yakıt maliyetlerini artıran savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin siyasi baskıyla hızlanabileceği beklentisi güçlenmişti. Ancak seçim sonuçlarının çatışmayı sona erdirecek diplomatik bir atılımı garanti etmediği değerlendiriliyor.

Bölgede diplomatik temaslar ise sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve diplomatik girişimlerdeki son durum ele alındı.

BRENT PETROLDE 100 DOLAR KRİTİK EŞİK

Petrol fiyatlarında teknik seviyeler de yakından takip ediliyor. Teknik analizlere göre Brent petrolde 100,48 dolar seviyesi direnç, 98,94 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Brent petrolün 100,48 dolar direncini aşması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanıp kazanmayacağı izlenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 98,94 dolar desteğinin korunması önem taşıyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat güvenliği, petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.