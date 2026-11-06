Asya borsalarında sert satış dalgası

Asya borsaları, ABD ve Avrupa'da teknoloji ve yarı iletken sektörlerinde yoğunlaşan satışların bölge piyasalarına taşınmasıyla Hindistan hariç düşüş kaydetti. Yapay zeka yatırımlarına yönelik düzenleme endişeleri, teknoloji şirketlerinin gelecekteki kârlılığına ilişkin soru işaretlerini artırırken Asya piyasalarında da sert satışlara neden oldu.

ABD'de başlayan satış dalgası kısa sürede küresel piyasalara yayıldı. New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde artan satış baskısıyla Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. Özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonucunda küresel borsaların toplam piyasa değeri bir günde yaklaşık 4 trilyon dolar eridi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA BORSALARINDA SERT KAYIP

ABD ve Avrupa'da başlayan satış baskısı yeni işlem gününde Asya piyasalarında da etkisini gösterdi. Yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'de Kospi endeksinde gün içerisinde kayıplar yüzde 8'e yaklaştı.

Kapanışta Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6,02 düşüşle 5.059 puana geriledi. Japonya Nikkei 225 endeksi de yüzde 6,04 değer kaybederek 57.389 puandan günü tamamladı.

Diğer Asya piyasalarında da negatif görünüm öne çıktı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,08 azalışla 3.612 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 kayıpla 24.569 puana geriledi.

Hindistan'da ise pozitif ayrışma yaşandı. Sensex endeksi yüzde 0,45 yükselişle 79.665 puanda işlem gördü.

YAPAY ZEKA DÜZENLEMELERİ YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

ABD'deki ara seçim sonuçları da küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratların, yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği endişesi, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşmasına neden oluyor.

Özellikle veri merkezi yatırımlarının duraklayabileceği ihtimali, yarı iletken sektöründe talep ve kârlılığın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Şirketlerin yapay zeka altyapısına yaptığı yüksek tutarlı yatırımların geri dönüşüne yönelik belirsizlikler de satış baskısını derinleştirdi.

ÇİN'DE TAHVİL FAİZLERİ TARİHİ DÜŞÜK SEVİYELERE YAKLAŞTI

Küresel piyasalardaki risk algısının artmasıyla Çin'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,58'e gerileyerek tarihi düşük seviyelere yaklaştı.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmeler ve yapay zeka altyapısına yönelik devasa yatırımların geri dönüşüne ilişkin endişelerin teknoloji sektöründeki risk algısını artırdığına dikkat çekiyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasaların gündeminde bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. İş gücü piyasasının durumuna ilişkin açıklanacak rakamların, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentiler ve küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.