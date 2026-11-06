ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, bu dönemde istihdamın 65 bin kişi artması bekleniyordu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek yüzde 4,1'e geriledi.

İSTİHDAM VERİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Ekim ayında istihdam artışı özellikle profesyonel ve ticari hizmetler, ulaştırma ve depolama ile sağlık hizmetleri sektörlerinde kaydedildi.

Öte yandan ağustos ve eylül aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yukarı yönlü revize edildi. Ağustos ayındaki istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayındaki artış ise 29 binden 60 bine yükseltildi.

Yapılan revizyonlarla birlikte ağustos ve eylül aylarında toplam istihdam artışı, daha önce açıklanan rakamların 84 bin üzerinde gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI 7 MİLYON 68 BİNE GERİLEDİ

ABD'de işsizlik oranı ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 4,1'e indi. Piyasa beklentisi, işsizlik oranının eylüldeki seviyesi olan yüzde 4,2'de kalması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı ekimde 41 bin azalarak 7 milyon 68 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 61,9'a yükseldi.

SAATLİK KAZANÇLAR YÜZDE 3,1 ARTTI

Haftalık ortalama çalışma süresi ekim ayında değişmeyerek 34,4 saat oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 38 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. Eylül ayında ortalama saatlik kazanç aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselmişti.