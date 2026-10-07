EIA petrol fiyat tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki petrol arzı ve ihracatının kademeli olarak toparlanması beklense de bölgedeki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın fiyatları yüksek tutması nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, buna karşın Orta Doğu'daki üretim ve ihracatın toparlanmasıyla petrol fiyatlarının 2027'de gerileyeceği beklentisini korudu.

BRENT İÇİN 2026 TAHMİNİ 96,32 DOLARA ÇIKTI

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre Brent petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar oldu. Bu seviye, ağustos ayı ortalamasının 23 dolar üzerinde gerçekleşti.

Brent petrolün spot fiyatının yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 105 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam, EIA'nın önceki ayki raporunda yer alan beklentinin 14 dolar üzerinde bulunuyor.

Yukarı yönlü revizyonda Orta Doğu'daki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın fiyatları yüksek tutması etkili oldu.

EIA, küresel petrol stoklarının üçüncü çeyrekte günlük ortalama 1,9 milyon varil azaldığını, dördüncü çeyrekte ise günlük ortalama 700 bin varil daha gerileyeceğini öngördü.

Bu doğrultuda Brent petrolün bu yılki ortalama fiyatının 96,32 dolar olması bekleniyor. Önceki raporda bu tahmin yaklaşık 91 dolar seviyesindeydi.

WTI tipi ham petrolün bu yılki ortalama fiyat tahmini ise 88,21 dolara yükseltildi. Önceki raporda WTI için 84,65 dolar öngörülmüştü.

2027 PETROL FİYATI TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ

EIA, 2027 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolün gelecek yıl ortalama 83,74 dolar, WTI petrolün ise 79,74 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. Önceki raporda 2027 için Brent tahmini 73,74 dolar, WTI tahmini ise 69,74 dolar seviyesindeydi.

Buna rağmen EIA, 2027'de petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini korudu.

Kurum, alternatif güzergahların ve gemiden gemiye transferlerin daha fazla kullanılmasıyla Orta Doğu'daki petrol üretimi ve ihracatının kademeli olarak artacağını öngörüyor.

Bölgedeki petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreğinin sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelere dönmesi bekleniyor.

BRENT 2027 SONUNDA 74 DOLARA GERİLEYEBİLİR

EIA'nın tahminlerine göre Orta Doğu'daki petrol üretimi ve ihracatının toparlanmasıyla Brent petrolün spot fiyatı 2027'nin ikinci çeyreğinde ortalama 87 dolara gerileyebilir.

Küresel petrol stoklarının yeniden artmaya başlamasıyla fiyatın 2027'nin son çeyreğinde ortalama 74 dolara kadar düşmesi bekleniyor.

Ancak EIA, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergahlardaki ham petrol akışlarında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinin tahminlerden daha dalgalı seyretme ihtimali bulunuyor.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİ 2027'DE TOPARLANACAK

EIA, küresel petrol üretiminin Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle bu yıl azalmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanacağını tahmin ediyor.

Küresel petrol üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 5,2 milyon varil azalması, 2027'de ise günlük ortalama 8,5 milyon varil artması bekleniyor.

Buna göre küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 550 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl beklenen üretim artışında, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle devre dışı kalan üretimin yeniden başlamasının yanı sıra diğer üretici ülkelerdeki arz artışlarının etkili olması bekleniyor.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, 2027'de ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

EIA verileri, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla ham petrol üretiminin de kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor.

Çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayıs ayında günlük 10,9 milyon varille zirve yaptı. Bu miktar ağustosta günlük ortalama 5,8 milyon varile, eylülde ise 4,8 milyon varile geriledi.