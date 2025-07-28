Beyaz Saray, Fed’den faiz oranlarını düşürmesini talep etti

Beyaz Saray, Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskıyı yoğunlaştırarak, önümüzdeki hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz oranlarının "önemli ölçüde düşürülmesini" talep etti. Trump'ın bütçe şefi Russell Vought, Powell'ı faiz indiriminde "çok geç kaldığı" için eleştirdi ve 2,5 milyar dolarlık Fed genel merkezinin yenilenmesini israf olarak nitelendirdi.

Vought, Amerikan halkının ve Başkan Trump'ın şu anda %4,25-4,5 seviyesinde olan borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi talebini yansıtmanın gerekliliğini vurguladı. Trump'ın %1 civarında faiz oranı için yürüttüğü kampanyaya rağmen, Fed'in Salı-Çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceği ve bu durumun yönetimle ilişkilerde daha fazla gerginliğe yol açacağı yaygın olarak bekleniyor.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, başkanın bütçe açığını azaltma çabalarının faiz oranlarının düşürülmesini desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, faiz indirimleri çağrısına destek verdi. Trump'ın Powell'ı görevden alma tehditleri ve tekrar tekrar yaptığı eleştiriler, Fed'in bağımsızlığı konusunda endişelere yol açıyor.

Fed genel merkezine nadir bir ziyaret gerçekleştiren Trump, "faiz oranları konusunda çok iyi bir toplantı" konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Ancak, FOMC üyelerinin çoğu, Cuma günü başlayacak olan gümrük vergisi artışlarının etkileyeceği enflasyon verilerini bekleyerek temkinli davranmaya devam ediyor.