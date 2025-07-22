RBA, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyon verisini bekliyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Para Politikası Kurulu, bu ayın başlarında faiz oranlarını sabit tutarak, daha kademeli bir indirim temposuna ihtiyaç duyulduğuna ve kritik öneme sahip ikinci çeyrek enflasyon verilerinin açıklanmasını beklemek için zaman olduğuna karar verdi.

RBA'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen politika toplantısının tutanaklarında, "Politika faiz oranını dört toplantı içinde üçüncü kez düşürmenin, kurulun enflasyon ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için para politikasını temkinli ve kademeli bir şekilde gevşetme stratejisiyle tutarlı olma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyorlardı." denildi.

Tutanaklarda, "Politikayı daha fazla gevşetmeden önce, enflasyonun tahmin edildiği gibi sürdürülebilir bir şekilde hedefe döneceğinin teyit edilmesini beklemek ihtiyatlı bir hareket olacaktır." ifadeleri yer aldı.

30 Temmuz'da açıklanacak üç aylık enflasyon verilerinin beklenmesi kararı, son enflasyon verilerinin fiyat baskılarının faiz oranlarının daha fazla düşürülmesi gerekliliğiyle uyumlu seviyelere düştüğünü göstermesi nedeniyle RBA'yı baskı altına aldı.

Ekonomik büyüme de yıl başından bu yana oldukça yavaş seyretti ve şirketler küresel ticaret belirsizlikleri ve artan jeopolitik riskler konusunda endişeli.

RBA yönetim kurulu Ağustos ortasında yapacağı bir sonraki toplantıda, ikinci çeyrek TÜFE'yi ve banka personelinin revize edilmiş bir dizi ekonomik tahminini göz önünde bulundurarak karar alacak.

RBA Başkanı Michele Bullock, bu ay faiz oranlarının sabit tutulması kararını açıklarken, bunun faiz oranlarının hangi yöne gideceğinden ziyade, indirimlerin zamanlamasıyla ilgili bir karar olduğunu söyledi.

Yatırımcılar, RBA'nın gelecek ay yeni bir faiz indirimi uygulayacağına inanıyor.