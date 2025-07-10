Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin azalması ve hanehalkı borcundaki artışa karşı temkinli olunması nedeniyle beklenen bir hamleyle faiz oranlarını sabit tuttu.

Banka, gösterge faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda %2,50 seviyesinde tuttu.

Bu karar, Merkez Bankası'nın Mayıs ayındaki önceki toplantısında, zayıflayan ekonomiyi desteklemek için harekete geçmesinin ardından geldi. O zamandan beri, ihracat, ABD'nin yüksek tarifelerine rağmen toparlandı ve iç siyasi huzursuzluk yatıştı.

Karar, Banka'nın artan hanehalkı borcu ve Seul'deki beklenenden daha hareketli emlak piyasası nedeniyle borçlanma maliyetlerini aşırı agresif bir şekilde düşürme konusunda daha temkinli davrandığını gösteriyor.

Banka, Ekim 2024'ten bu yana kümülatif olarak 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin ihracata dayalı ekonomisi, Trump yönetiminin artan gümrük vergisi tehditlerine karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Washington, otomobil ve diğer mallara ilk etapta %25'lik bir vergi uygulamasının ardından bir dizi yeni sınır ötesi gümrük vergisi açıkladı.

Merkez Bankası Mayıs ayında 2025 büyüme tahminini, önceki %1,5'lik projeksiyonundan %0,8'e düşürdü. Bu, 2024 yılında kaydedilen %2,0'lik büyümeyle karşılaştırıldığında oldukça düşük.

Bankanın bu yılki enflasyon beklentisi, yıllık %2,0'lik hedefinin altında kalarak ortalama %1,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.

Capital Economics'in kıdemli Asya ekonomisti Gareth Leather yaptığı açıklamada, "Ekonominin kesinlikle daha fazla desteğe ihtiyacı var. Büyümenin zayıf kalmasını bekliyoruz." dedi.

Leather, mali teşvik ve son faiz indirimlerinden kaynaklanan ekonomik canlanmanın, emlak sektöründeki gerileme ve ihracatçılar için daha güçlü karşı rüzgarlarla dengelenmesi muhtemel olduğundan, BAnka'nın politika gevşetmelerinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden başlayacağını beklediğini söyledi.

Analistler, Banka'nın kesintilere kapıyı açık bırakırken, muhtemelen bekle-gör yaklaşımını benimseyeceğini söylüyor.