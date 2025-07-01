Trump, faizi düşürmesi için Fed Başkanı Powell’a mektup gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump Fed'e para politikasını gevşetmesi için baskı yapmaya dün de devam etti. Powell'a, ABD faiz oranının Japonya'nın %0,5'i ile Danimarka'nın %1,75'i arasında olması gerektiğini söyleyen el yazısıyla yazılmış yorumlarla süslenmiş dünyadaki merkez bankası faiz oranlarının bir listesini gönderdi ve ona "her zamanki gibi 'çok geç' kaldığını" söyledi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a mektup yazarak faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulunduğunu doğruladı.

Leavitt, Trump'ın Powell'a el yazısıyla yazdığı notların bir kopyasını, iki düzineden fazla ülkenin uyguladığı faiz oranlarını gösteren bir kağıt parçası üzerinde gösterdi. Trump'ın faiz oranlarının yaklaşık %1'e düşürülmesi gerektiğine inandığını söyledi.