Apara Gündem Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:34 Son Güncelleme: 29.03.2025 16:41

Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

Bakan Şimşek’ten MASAK açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşı açıklama bulundu. Bakan Şimşek, MASAK raporlarının doğrudan savcılık makamına raporlandığını vurgulayarak "Savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ana muhalefet partisinin ithamlarına karşı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

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Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
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