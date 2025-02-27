Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasının faiz oranlarını bulundukları yerde, enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek bir seviyede tutması gerektiğini söyledi.

Bostic, "Bulunduğumuz yerde kalmamız gerekiyor. İstihdam görevimizi yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz ve şimdi fiyat istikrarı görevimizi kontrol altına almamız gerekiyor" dedi

Bostic geçen hafta yaptığı açıklamada, Fed'in Aralık ayındaki projeksiyonlarına paralel olarak bu yıl faizleri iki kez düşürmesini beklediğini, ancak, bu tahmin etrafında daha fazla belirsizlik olduğunu söylemişti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz için 18-19 Mart tarihlerinde bir araya gelecek.