Apara Gündem Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:09 Son Güncelleme: 27.02.2025 10:19

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla 99,2 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat96,099,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3
Nisan94,295,8102,699,2
Mayıs93,098,0104,198,3
Haziran98,794,8101,595,8
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,395,095,695,0
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz